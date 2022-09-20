Общественники Запорожья просят главу ВГА о скорейшем проведении референдума

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий получил обращение граждан о скорейшем проведении референдума о присоединении к России. Соответствующее обращение было принято в рамках Общенародного съезда граждан области, который проходит в Мелитополе. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на съезде обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России.

«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», - цитирует выступление Рогова РИА Новости.

Сообщается, что на съезде выступили представители общественных организаций из разных городов области. Они приняли резолюцию с просьбой к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому провести референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ.