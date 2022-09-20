Общественники Запорожья просят главу ВГА о скорейшем проведении референдума
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий получил обращение граждан о скорейшем проведении референдума о присоединении к России. Соответствующее обращение было принято в рамках Общенародного съезда граждан области, который проходит в Мелитополе. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на съезде обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России.
«Чем быстрее мы станем частью России, тем быстрее наступит мир, взаимопонимание, благополучие и гарантии того, чтобы мы будем живыми, здоровыми и на свободе», - цитирует выступление Рогова РИА Новости.
Сообщается, что на съезде выступили представители общественных организаций из разных городов области. Они приняли резолюцию с просьбой к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому провести референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что поддержал инициативное обращение Общественного совета области о немедленном проведении референдум о признании региона субъектом РФ. Накануне с аналогичной инициативой выступили Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик. Они обратились к главам своих республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно. Обращения пока находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР.
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