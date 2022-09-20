В ДНР предложат провести для некоторых территорий электронное голосование на референдуме

«Скорее всего, мы также выступим с такой инициативой, что для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию», — цитирует ТАСС главу ОП.

Кофман указал, что для проведения референдумов в Донбассе все готово, в том числе по линии Центризбиркома.



Ранее ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума, напоминает RT. Члены палаты единогласно поддержали инициативу, пишет «Свободная пресса».

