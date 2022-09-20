В ДНР предложат провести для некоторых территорий электронное голосование на референдуме
Общественная палата Донецкой народной республики выступит с инициативой проведения для ряда территорий электронного голосования на референдуме о вхождении в состав России. Об этом сообщил глава ОП Александр Кофман.
«Скорее всего, мы также выступим с такой инициативой, что для граждан ДНР, сейчас проживающих на территории РФ, к примеру, есть две возможности: прийти в посольство в Москве либо нам необходимо обеспечить возможность проголосовать им удаленно. Также речь идет о ныне оккупированных территориях республики. Они никак не смогут попасть на нашу территорию или в Россию», — цитирует ТАСС главу ОП.
Кофман указал, что для проведения референдумов в Донбассе все готово, в том числе по линии Центризбиркома.
Ранее ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой о проведении референдума, напоминает RT. Члены палаты единогласно поддержали инициативу, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- В ДНР предложат провести для некоторых территорий электронное голосование на референдуме
- PepsiCo прекратила производство популярных газированных напитков в России
- «Газпром» остановит «Силу Сибири»
- Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине
- Медведев: Референдумы в Донбассе важны для восстановления исторической справедливости
- Умер звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
- В МИД сообщили о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспортов на 10 лет
- Херсонские власти анонсировали заявление по референдуму
- Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 28 сентября
- СМИ: Винтовки «Сумрак» применяют для уничтожения высокоприоритетных целей на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru