Глава Херсонской области принял решение о проведении референдума
Глава администрации Херсонской области принял решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Владимир Сальдо сообщил, что рассмотрел инициативное обращение Общественного совета области о немедленном проведении референдум о признании региона субъектом РФ.
«Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства. Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости», - отметил Сальдо в Telegram-канале администрации региона.
Ранее председатель Общественного совета Херсонской области Владимир Овчаренко заявил, что общественники просят главу военно-гражданской администрации региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении области в РФ. В соответствующем обращении подчёркивалась актуальность принятия такого решения, так как этот шаг станет не только торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области.
Накануне с аналогичной инициативой выступили Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик. Они обратились к депутатам Народного совета и главам своих республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Путин заявил, что Россия не намерена сворачивать с суверенного курса
- Глава Херсонской области принял решение о проведении референдума
- В Госдуму внесли поправки о лишении свободы за неявку на военную службу
- Пушилин рассказал о наступлении союзных сил на артемовском направлении
- Проведение референдума в Запорожье обсудят на общенародном съезде в Мелитополе
- Совет ЕС утвердил выделение Украине 5 млрд евро
- Лукашенко: Через Белоруссию удара в спину по российским войскам не будет
- В России предложили ввести в УК понятия «мобилизация» и «военное положение»
- Британия сохранит военную поддержку Киева в 2023 году
- СМИ: ЕС обсудит отмену права вето против антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru