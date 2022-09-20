Глава Херсонской области принял решение о проведении референдума

Глава администрации Херсонской области принял решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Владимир Сальдо сообщил, что рассмотрел инициативное обращение Общественного совета области о немедленном проведении референдум о признании региона субъектом РФ.

«Уверен, что руководство Российской Федерации примет итоги референдума и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства. Уверен, что вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит наш регион, а также откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни и станет торжеством исторической справедливости», - отметил Сальдо в Telegram-канале администрации региона.