Общественная палата ЛНР настаивает на немедленном проведении референдума

Члены Общественной палаты ЛНР просят немедленно провести референдум о признании республики субъектом Российской Федерации. Общественники подписали соответствующее обращение к главе республики Леониду Пасечнику и депутатам Народного совета ЛНР.

В общественной палате напомнили о том, что свой выбор жители региона сделали в 2014 году, после проведения референдума о самоопределении ЛНР. Общественники уверены, что вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни. Они также выразили уверенность в том, что жители республики поддержат инициативу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРеферендумОбщественная ПалатаЛуганск
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