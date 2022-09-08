Аксёнов заявил о возможности без референдумов присоединить республики Донбасса

При этом он отметил, что можно обойтись вовсе без какого-либо голосования. По его словам, в Крыму был проведён абсолютно легальный, соответствующий всем правовым нормам референдум, однако его «всё равно мало кто признал».

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов... Признание или непризнание со стороны тех или иных государств - вопрос политической воли», - написал глава полуострова.

Аксёнов также добавил, что Крым готов оказывать любую помощь в данном вопросе, а также поделиться опытом «адаптации к российскому законодательству, к жизни в нашей большой стране».

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях обязательно состоятся в 2022 году и, по его мнению, «правильно и символично» будет провести голосование 4 ноября, в День народного единства, сообщает «Свободная пресса».

