Пушилин: Референдум о вхождении ДНР в состав РФ является вопросом времени
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении республики в состав РФ является вопросом времени. Об этом сообщает ТАСС.
Пушилин уже заявлял, что республика готова к проведению референдума по присоединению к РФ. По словам политика, в ДНР ожидают лишь выхода союзных сил на границы республики.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале заявил, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях обязательно состоятся в 2022 году. По его мнению, «правильно и символично» будет провести голосование 4 ноября, в День народного единства.
21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик. В Кремле президент Владимир Путин и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru