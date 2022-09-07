Пушилин: Референдум о вхождении ДНР в состав РФ является вопросом времени

Пушилин уже заявлял, что республика готова к проведению референдума по присоединению к РФ. По словам политика, в ДНР ожидают лишь выхода союзных сил на границы республики.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале заявил, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях обязательно состоятся в 2022 году. По его мнению, «правильно и символично» будет провести голосование 4 ноября, в День народного единства.

21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик. В Кремле президент Владимир Путин и главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе и взаимопомощи.



