«Обречено на провал»: политолог Маркелов назвал причины неудачного наступления ВСУ

Многие военные эксперты сомневались и продолжают сомневаться в успехе наступления ВСУ. Маркелов отметил, что украинской армии не хватает навыков и ресурсов для проведения каких-либо полноценных атак.

Политолог также отметил, что украинские политики путаются в своих показаниях, постоянно говоря разные вещи о наступлении ВСУ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил, что вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись со сложными природными условиями, напоминает «Радиоточка НСН».

