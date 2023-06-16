«Обречено на провал»: политолог Маркелов назвал причины неудачного наступления ВСУ
Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что украинская армия не готова к масштабному наступлению.
Многие военные эксперты сомневались и продолжают сомневаться в успехе наступления ВСУ. Маркелов отметил, что украинской армии не хватает навыков и ресурсов для проведения каких-либо полноценных атак.
Политолог также отметил, что украинские политики путаются в своих показаниях, постоянно говоря разные вещи о наступлении ВСУ.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе заявил, что вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись со сложными природными условиями, напоминает «Радиоточка НСН».
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