Путин: ВСУ скоро перестанут использовать собственную технику

Скоро Украина перестанет вообще использовать свою технику, Киев воюет на технике извне. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вооруженные силы РФ нанесли удар по объектам снабжения ВСУ

По словам Путина, на технике извне долго «не навоюешь». Кроме того, глава государства подчеркнул, что оборонная промышленность России раскручивается изо дня в день, в отличие от украинской.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины ослабли после передачи западной техники. По его словам, ВСУ не обладают навыками ремонта техники стран НАТО, из-за чего она становится легкой мишенью для российских войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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