По словам Путина, на технике извне долго «не навоюешь». Кроме того, глава государства подчеркнул, что оборонная промышленность России раскручивается изо дня в день, в отличие от украинской.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что Вооруженные силы Украины ослабли после передачи западной техники. По его словам, ВСУ не обладают навыками ремонта техники стран НАТО, из-за чего она становится легкой мишенью для российских войск, сообщает «Радиоточка НСН».

