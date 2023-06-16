Столтенберг: ВСУ в ходе наступления столкнулись со сложными природными условиями
Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления столкнулись со сложными природными условиями. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, передает ТАСС.
По его словам, сильные дожди мешают украинским военным добиться существенных успехов.
Кроме того, как отметил генсек НАТО, ВСУ столкнулись с хорошо подготовленными позициями российской армии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, от чего зависят сроки поставок Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru