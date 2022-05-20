Обнародованы списки погибших и пленённых военных ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов РФ получили списки украинских военнослужащих, которые погибли, попали в плен или пропали без вести на южном направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимного собеседника.

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Документы содержат более 2 тысяч имён и фамилий. Уточняется, что в списке пленённых военных - 158 имен, в документе о пропавших без вести значатся 484 человека.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек.

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