Обнародованы списки погибших и пленённых военных ВСУ

Документы содержат более 2 тысяч имён и фамилий. Уточняется, что в списке пленённых военных - 158 имен, в документе о пропавших без вести значатся 484 человека.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек.

