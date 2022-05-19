Минобороны: За сутки в плен сдался еще 771 боец с «Азовстали»
Более 750 украинских бойцов, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», сдались в плен за последние сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя военного ведомства, сложил оружие и сдался в плен еще 771 силовик, пишет «Свободная пресса».
«Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых», — подчеркнул Конашенков.
Нуждающиеся в стационарном лечении бойцы получают медпомощь в больницах Новоазовска и Донецка.
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