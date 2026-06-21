10 стран высказались против возвращения РФ и Белоруссии на баскетбольные турниры
10 государств выступили против возвращения России и Белоруссии на баскетбольные турниры, сообщают vesti.ru.
Как сказано на сайте Федерации баскетбола Украины, соответствующее коллективное обращение направлено в Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Кроме Украины, в документе значатся руководители баскетбольных федераций Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Польши и Швеции.
Из обращения следует, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Не исключено, что страны могут бойкотировать матчи с соперниками из РФ и Белоруссии на турнире. Инициаторы запрета выступают против допуска россиян и белорусов на все турниры ФИБА.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации баскетбола утвердил отстранение всех сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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