10 стран высказались против возвращения РФ и Белоруссии на баскетбольные турниры

Как сказано на сайте Федерации баскетбола Украины, соответствующее коллективное обращение направлено в Международную федерацию баскетбола (ФИБА). Кроме Украины, в документе значатся руководители баскетбольных федераций Дании, Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Финляндии, Исландии, Польши и Швеции.

Из обращения следует, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3х3 среди игроков до 23 лет. Не исключено, что страны могут бойкотировать матчи с соперниками из РФ и Белоруссии на турнире. Инициаторы запрета выступают против допуска россиян и белорусов на все турниры ФИБА.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации баскетбола утвердил отстранение всех сборных России и Белоруссии от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

