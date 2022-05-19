ДНР: В плен сдались 1800 боевиков с «Азовстали»

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил, что с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек.

«В общей сложности, с учетом сегодняшних, вышло тысяча восемьсот человек. Поток слабеет, но не иссякает», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

В четверг утром официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что за сутки сдались более 750 украинских бойцов, находившихся на «Азовстали».

«Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых», — отмечал Конашенков.

Со своей стороны, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в плен сдались более половины украинских военных, находившихся на территории завода.

