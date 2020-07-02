Новости за ночь: На Украине рассказали о причинах боязни Киева возвращения Донбасса
Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Киев боится возвращения Донбасса под свой контроль. Об этом он сообщил в эфире канала «НАШ».
Мураев полагается, что опасения связаны в том числе с финансовой нагрузкой: Украине придется выплачивать пенсии и искать средства для восстановления территорий, разрушенных войной. Кроме того, по его словам, властям придется выяснять, кто является «героями», а кто «преступниками», после чего последуют уголовные дела, передает РЕН ТВ.
«Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», - цитирует РИА ФАН бывшего парламентария.
Ранее украинские эксперты в интервью НСН заявили, что надежды граждан страны на Зеленского-политика не оправдались, страну ждет смена формата власти или вовсе развал.
Вместе с тем экс-президент Украины Петр Порошенко в конце июня рассказал об «уникальном шансе вернуть Крым и Донбасс». По словам политика, сейчас Россия переживает тяжелейший экономический кризис, поэтому украинские власти должны создать для нашей страны максимально неблагоприятные условия, чтобы заставить Россию «уйти из этих регионов».
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