Шахтеры порожняк не гонят. Протесты в Киеве могут перерасти в национальные митинги
Экс-депутат Верховной рады заявил НСН, что нынешний президент страны Зеленский некомпетентен во многих вопросах, и это может дорого стоить всей стране.
Акцию у стен офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием погасить задолженности по зарплате проводят горняки из восточной и западной областей страны. Никаких политических требований они не выдвигают, но хотят, чтобы к ним вышел лично глава государства. Обещания, данные Зеленским в мае, так и не были выполнены. Теперь же митингующие требуют запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, возобновления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывода шахт из простоя, обеспечения их стабильной работы.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН заявил, что недовольство шахтеров может перерасти в национальные акции протеста.
«Ключевая и проблематичная история. При общем снижении цены на нефть, уголь уже никто не хочет рассматривать. Хотя Украина могла бы использовать Донбасс и Волынь – два угольных региона – для обеспечения ТЭЦ. Месяц назад с шахтерами встречался Зеленский и пообещал все проблемы решить, в частности вопрос задолженности по зарплате. Но по форме-то он президент, а по содержанию – нет. Он не вникает в суть проблемы», - напомнил собеседник НСН.
По состоянию на 1 июля задолженность перед шахтерами достигнет более 1,2 миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов). Горняки также требуют от компаний и от Фонда государственного имущества Украины полностью рассчитаться по задолженности с государственными угледобывающими предприятиями за полученный уголь.
«Зеленский легко раздает обещания, но нет денег, чтобы погасить задолженности. Границы с Россией и Белоруссией закрыты и люди спрашивают, на что им жить. Обсуждается вопрос открытия казино. Это что? Рабочие места? Популярность Зеленского падает, и замечу, что иногда всё начинается с шахтеров. А они, я вам скажу, порожняк не гонят», - уверен Владимир Олейник.
Впрочем, некомпетентность шахтеры видят не только в действиях президента. Вину за развал угольной отрасли они возложили на председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса. Его они требуют привлечь к уголовной ответственности за решения, которые привели к искусственному кризису в энергетике.
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