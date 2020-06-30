Шахтеры порожняк не гонят. Протесты в Киеве могут перерасти в национальные митинги

Акцию у стен офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием погасить задолженности по зарплате проводят горняки из восточной и западной областей страны. Никаких политических требований они не выдвигают, но хотят, чтобы к ним вышел лично глава государства. Обещания, данные Зеленским в мае, так и не были выполнены. Теперь же митингующие требуют запрета импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, возобновления работы блоков тепловых электростанций, которые были переоснащены с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывода шахт из простоя, обеспечения их стабильной работы.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью НСН заявил, что недовольство шахтеров может перерасти в национальные акции протеста.

«Ключевая и проблематичная история. При общем снижении цены на нефть, уголь уже никто не хочет рассматривать. Хотя Украина могла бы использовать Донбасс и Волынь – два угольных региона – для обеспечения ТЭЦ. Месяц назад с шахтерами встречался Зеленский и пообещал все проблемы решить, в частности вопрос задолженности по зарплате. Но по форме-то он президент, а по содержанию – нет. Он не вникает в суть проблемы», - напомнил собеседник НСН.