Остался комиком: Зеленский назвали «последним президентом Украины»

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Он отметил, что если год назад на президентских выборах бывшего артиста и комика поддержали около 75% граждан Украины, то сегодня многие из них уже разочаровались в нем.

Согласно исследованию общественного мнения, в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. А сейчас эта цифра упала более чем вдвое, до 25,3%. Так низко рейтинг нынешнего главы государства ещё никогда не опускался.

И причина этого – в несостоятельности Зеленского как политика. Страна погрязла в долгах, война в Донбассе продолжается, никаких подвижек в строну мира не делается.

«У нас была космическая отрасль, а сегодня "Южмаш" производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки», - цитирует Рабиновича пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сопредседателем которой он является.

Это не первое «дурное пророчество» за стороны этой партии. Неделей раньше депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на сайте партии заявил о якобы готовящемся за пределами страны плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию». Одна из частей этого плана, по его словам, заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций.

Но политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин не стал придавать словам Кивы большого значения. В интервью НСН он заявил, что Кива - лишь марионетка в руках тех, кто не может открыто высказать свою точку зрения.

«Если реально оценивать Киву как политическую фигуру, то он уровня Надежды Савченко. Они "надуваются" дирижерами в связи с необходимостью. Только Кива менее значимая кукла по сравнению с Савченко. Та сдулась до уровня пигмея, когда перестала быть нужной Медведчуку, и Киву ждет та же участь. Кива не имеет никакого авторитета в гражданском и политическом сообществе. Он – говорящее существо. Думаю, что такие заявления его устами делаются от безысходности», - дал политический прогноз собеседник НСН.