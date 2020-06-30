Остался комиком: Зеленский назвали «последним президентом Украины»
Украинские эксперты в интервью НСН заявили, что надежды граждан страны на Зеленского-политика не оправдались, страну ждет смена формата власти или вовсе развал.
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Он отметил, что если год назад на президентских выборах бывшего артиста и комика поддержали около 75% граждан Украины, то сегодня многие из них уже разочаровались в нем.
Согласно исследованию общественного мнения, в сентябре 2019 года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. А сейчас эта цифра упала более чем вдвое, до 25,3%. Так низко рейтинг нынешнего главы государства ещё никогда не опускался.
И причина этого – в несостоятельности Зеленского как политика. Страна погрязла в долгах, война в Донбассе продолжается, никаких подвижек в строну мира не делается.
«У нас была космическая отрасль, а сегодня "Южмаш" производит кастрюли. У нас было судостроение, а сегодня Николаевский судостроительный завод выпускает скороварки», - цитирует Рабиновича пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», сопредседателем которой он является.
Это не первое «дурное пророчество» за стороны этой партии. Неделей раньше депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на сайте партии заявил о якобы готовящемся за пределами страны плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию». Одна из частей этого плана, по его словам, заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций.
Но политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин не стал придавать словам Кивы большого значения. В интервью НСН он заявил, что Кива - лишь марионетка в руках тех, кто не может открыто высказать свою точку зрения.
«Если реально оценивать Киву как политическую фигуру, то он уровня Надежды Савченко. Они "надуваются" дирижерами в связи с необходимостью. Только Кива менее значимая кукла по сравнению с Савченко. Та сдулась до уровня пигмея, когда перестала быть нужной Медведчуку, и Киву ждет та же участь. Кива не имеет никакого авторитета в гражданском и политическом сообществе. Он – говорящее существо. Думаю, что такие заявления его устами делаются от безысходности», - дал политический прогноз собеседник НСН.
И если Рабинович предсказывает смену формата власти в стране, то генерал-майор Василий Вовк и вовсе - её развал. По его мнению первыми кандидатами на отделение от Украины выглядят Закарпатье и Буковина, где значительная часть местного населения имеет венгерские и чешские паспорта, да ещё и финансово подпитывается руководством Венгрии. Ещё одним потенциально сепаратным регионом Вовк назвал Черниговскую область, где проживает много белорусов.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что развал страны предсказывали многие политики, а последняя надежда на Зеленского не оправдалась.
«Сама украинская власть, и ее представители, в том числе Кучма, и другие, достаточно авторитетные лица, давно уже говорят, что Украина может сохраниться как единое государство только при правильной политике, или же будет развал на несколько регионов. На юго-востоке терпение уже лопается. Была какая-то надежда на Зеленского, он все-таки декларировал серьезные изменения по языку, по демократии, по националистам и так далее, но, к сожалению, продолжает политику Порошенко. Ведется политика раскола - разделяй и властвуй. При таком в конечном итоге можно ожидать развала любой страны», - предсказал он.
Владимир Зеленский — основатель партии «Слуга народа», возглавил Украину в мае 2019 года, ранее получил известность как актер и участник КВН. Приоритетами своей работы на посту президента называет деэскалацию в Донбассе и возвращение Крыма.
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