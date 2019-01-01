Новое руководство Украины создаёт информационную стратегию по Донбассу

Глава администрации президента Украины Игорь Костюк рассказал изданию «Новое время» о планах по созданию новой информационной стратегии по Донбассу.

Мы уже встречались и собираемся ещё встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война», - приводит слова Костюка RT.

По его словам, это журналисты, которые знают «не понаслышке, не по Facebook, что там происходит», потому что «у них там остались родственники, с которыми они каждый день общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете».

Ранее украинские политологи оценили в эфире НСН идею Зеленского провести референдум по переговорам с Россией и его шансы остаться во главе государства.

Непродуманной и безответственной назвал идею Зеленского украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко.

«Пока есть простая болтовня, популизм. О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме – это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», – заявил украинский политолог.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сочла недопустимым проведение на Украине референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой. По ее словам в эфире телеканала «1+1», бывший кандидат в президенты Украины заявила, что стране нужна сильная армия и усиление санкций против России, а также ведение правильных международных переговоров.

