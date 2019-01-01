Надежда Януковича. Зеленский может попросить помощи у предшественников Порошенко

Бывший президент Украины Виктор Янукович хотел бы вернуться на родину после прихода к власти избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил в интервью «Известиям» адвокат Януковича Виталий Сердюк. По его словам, экс-президент будет добиваться снятия всех обвинений, выдвинутых против него на Украине. Он также обжалует уже вынесенный приговор. Адвокат отметил, что Янукович сейчас находится в России вынужденно, а обвинения против него носят не правовой, а политический характер.

Ранее Виталий Сердюк сообщил в эфире НСН, что Янукович уже направил соответствующее обращение к Зеленскому. При этом он отметил, что решение об отмене приговора экс-президенту о госизмене должен принять суд, а не президент.

«Могу подтвердить, что соответствующее обращение к Зеленскому было направлено. Не могу сказать, что думает об этом сам Зеленский. Абсолютно точно, что ни один президент не имеет права вмешиваться в уголовные процессы. У нас не президент осуществляет судопроизводство, а суды и органы досудебного расследования. Но преследование Януковича скорее не юридическое, а политическое», - заявил защитник Януковича.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН высказал мнение, что Зеленский может привлечь людей, связанных с предшественниками Порошенко, для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Зеленский ведет довольно много переговоров с очень разными людьми. Не лично, конечно, но его штабом ведутся переговоры с теми людьми, которые на сегодняшний момент находятся за пределами Украины и которые очень тесно были связаны с предыдущей властью. Я все-таки надеюсь, что он их подключит. Я не говорю, что это Янукович. Я думаю, что если он их подключит, а он, скорее всего, на это пойдет, можно будет действительно выработать настоящую дорожную карту, которая позволит за 5-10 лет сделать что-то нормальное, вменяемое и прекратить войну. К сожалению, быстро прекратить нельзя, это очень большая проблема. Но он, как верховный главнокомандующий, это сделает однозначно», — заверил киевский эксперт.

Ранее Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах. Однако команда победителя президентских выборов без энтузиазма отнеслась к поздравлению экс-главы Украины. В штабе заявили, что не нуждаются в одобрении политиков такого рода, передает «Интерфакс».

