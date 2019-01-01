Болтовня и популизм. На Украине не хотят референдума о переговорах с РФ

«Пока есть простая болтовня, популизм. О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме – это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», – заявил украинский политолог.

Между тем, на Украине уже успели разочароваться в Зеленском как в президенте. На его сайте появилась петиция с призывом досрочно сложить полномочия. За сутки обращение граждан набрало необходимое для рассмотрение главой государства количество подписей – 25 тысяч. На момент написания материала петицию подписали уже более 41,5 тысяч человек.

Авторы петиции утверждают, что голосование за Зеленского в ходе выборов президента было всего лишь выражением протеста против Петра Порошенко, и реальной поддержки избирателей в 73% голосов он на самом деле не имеет.

Как так получилось и что Зеленскому делать дальше в эфире НСН рассказал председатель правления Центра стратегических исследований (Украина) Павел Жовниренко.