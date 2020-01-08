Никто не выжил: В Иране разбился украинский Boeing 737

Все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737, принадлежащего «Международным линиям Украины», погибли в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Тегерана в Иране, сообщил украинский МИД. По уточненным данным СНБО Украины, на борту находились 168 авиапассажиров и 9 членов экипажа. Посольство России выясняет, находились ли на украинском борту граждане страны, cообщает Газета.ru.

Из-за крушения лайнера президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев, дополняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса главы украинского государства.