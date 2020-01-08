Никто не выжил: В Иране разбился украинский Boeing 737

8 января 202009:58

Все пассажиры и экипаж самолета Boeing 737, принадлежащего «Международным линиям Украины», погибли в результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Тегерана в Иране, сообщил украинский МИД. По уточненным данным СНБО Украины, на борту находились 168 авиапассажиров и 9 членов экипажа. Посольство России выясняет, находились ли на украинском борту граждане страны, cообщает Газета.ru.

Из-за крушения лайнера президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и вернулся в Киев, дополняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса главы украинского государства.

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Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. Об этом агентству IRNA сообщил официальный представитель международного аэропорта Тегерана.

«Украинский самолет вылетел сегодня утром из аэропорта Тегерана в Киев, но из-за возгорания двигателя по причине технической неисправности он разбился неподалеку от аэропорта к югу от Тегерана», - пояснил представитель аэропорта.

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Ранее о катастрофе Boeing 737 «Международных линий Украины» сообщило агентство Reuters, укуазав в качестве возможной причины ЧП тезническкую неисправность.

В украинском аэропорту Борисполь долгое время не было данных о крушении лайнера. Его прибытия ожидали к 8:10 по местному времени.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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