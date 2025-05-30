Легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет
30 мая 202517:24
Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким ветерана.
«о самого последнего дня Геннадий Владимирович принимал активное участие в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота», - говорится в сообщении.
Ранее в Ставрополе в результате взрыва погиб участник кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru