Легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет

Легендарный советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

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В ведомстве выразили соболезнования родным и близким ветерана.

«о самого последнего дня Геннадий Владимирович принимал активное участие в республиканских и региональных мероприятиях, демонстрируя силу духа истинного патриота», - говорится в сообщении.

Ранее в Ставрополе в результате взрыва погиб участник кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев, сообщает «Свободная пресса».

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