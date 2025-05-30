СМИ: Киану Ривз недоволен сценарием «Константина 2»

Артист, сыгравший в первой части Люцифера, указал, что авторы продолжения «хотят летающие машины и кучу экшена с кувырками», что не устраивает Ривза.

«Мы с Киану говорили об этом. Он сказал, что это духовный фильм о демонах и обычных людях, и хочет, чтобы таким он и остался», - отметил Стормаре.

Он добавил, что поддерживает позицию Ривза и считает, что «Константин» не должен превращаться «в ещё один фильм Marvel».

Ранее стало известно, что сыгравшие в культовом боевике «Скорость» (1994) Киану Ривз и Сандра Буллок снова появятся в одном фильме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

