«Полетим жить обратно»: Жена Овечкина заявила о возвращении хоккеиста в РФ
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намерен после завершения карьеры вернуться в Россию. Об этом сайту aif.ru заявили супруга нападающего Анастасия Шубская.
Она напомнила, что по контракту хоккеисту необходимо отыграть ещё год.
«Следующий сезон мы отыграем и... обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России», - заключила Шубская.
Ранее в «Вашингтон Кэпиталз» заявили, что руководство команды ещё не приняло окончательного решения о будущем Овечкина после завершения его контракта, сообщает Ura.ru.
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