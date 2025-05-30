«Полетим жить обратно»: Жена Овечкина заявила о возвращении хоккеиста в РФ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин намерен после завершения карьеры вернуться в Россию. Об этом сайту aif.ru заявили супруга нападающего Анастасия Шубская.

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Она напомнила, что по контракту хоккеисту необходимо отыграть ещё год.

«Следующий сезон мы отыграем и... обратно в Москву. К себе на родину. Мы останемся в России», - заключила Шубская.

Ранее в «Вашингтон Кэпиталз» заявили, что руководство команды ещё не приняло окончательного решения о будущем Овечкина после завершения его контракта, сообщает Ura.ru.

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Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial
ТЕГИ:ХоккейРоссияЖенаАлександр Овечкин

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