Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев
Пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут обучать в течение 6-9 месяцев. Такую оценку дал американский генерал Дэвид Олвин, пишет ТАСС.
По словам военного, если обучение начнется в октябре, то завершится в начале весны. Срок в 6-9 месяцев Олвин назвал базовой подготовкой.
Генерал уточнил, что Пентагон может внести дополнения в план подготовки с учетом того, что часть истребителей F-16 Украине передадут Дания и Голландия.
В интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе. Он уточнил, что Киев договорился о поставке 50-60 машин, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru