Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев

По словам военного, если обучение начнется в октябре, то завершится в начале весны. Срок в 6-9 месяцев Олвин назвал базовой подготовкой.

Генерал уточнил, что Пентагон может внести дополнения в план подготовки с учетом того, что часть истребителей F-16 Украине передадут Дания и Голландия.

В интервью португальскому телеканалу RTP президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе. Он уточнил, что Киев договорился о поставке 50-60 машин, сообщает «Радиоточка НСН».

