Основное юрлицо Microsoft в РФ решило подать на банкротство

Согласно материалам портала «Федресурс», компания намерена обратиться в московский арбитраж с соответствующим заявлением.

«Майкрософт РУС» уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своём намерении обратиться... с заявлением должника о признании ООО несостоятельным», — говорится в сообщении.

Ранее Межрайонная инспекция ФНС №4 Москве обратилась в арбитраж с заявлением о банкротстве ООО «Кофе Хауз», сообщает Ura.ru.

