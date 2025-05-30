Основное юрлицо Microsoft в РФ решило подать на банкротство

ООО «Майкрософт РУС», являющееся основным юридическим лицом корпорации Microsoft в России, решило подать на банкротство.

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Согласно материалам портала «Федресурс», компания намерена обратиться в московский арбитраж с соответствующим заявлением.

«Майкрософт РУС» уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своём намерении обратиться... с заявлением должника о признании ООО несостоятельным», — говорится в сообщении.

Ранее Межрайонная инспекция ФНС №4 Москве обратилась в арбитраж с заявлением о банкротстве ООО «Кофе Хауз», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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