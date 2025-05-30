Россияне ждут щедрой оплаты для замены мигрантов в такси
Если работа в такси и доставке будет выгодна для россиян, они с легкостью заменят всех мигрантов, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Если работа в такси и доставке будет выгодна для россиян, они с легкостью заменят всех мигрантов, работающих в этих сферах, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства города. Согласно документу, вводится запрет на привлечение иностранцев с патентами к работе курьерами и таксистами. Исключение - граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Указ губернатора пока не вступил в законную силу. Голованова отметила, в Санкт-Петербурге в этой сфере занято значительно меньше иностранцев, чем в Москве.
«В Санкт-Петербурге, в принципе, не так много задействовано людей в этих сферах. Не так, как в Москве. Что касается такси, там задействованы рыночные механизмы, все решает соотношение спроса и предложения. Будет выгодно, россияне будут ездить. Вопрос по курьерам чуть более сложный, потому что часть экономически активного населения ни при каких условиях не готова рассматривать курьерские позиции, большинство женщин. Но мужчины согласятся рассмотреть такие позиции для себя при условии, что оплата труда там станет чуть более щедрой», - заметила эксперт.
Ранее стало известно, что каждый пятый таксист в Москве не имеет российского гражданства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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