Если работа в такси и доставке будет выгодна для россиян, они с легкостью заменят всех мигрантов, работающих в этих сферах, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Власти Санкт-Петербурга намерены запретить мигрантам работать курьерами и таксистами. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства города. Согласно документу, вводится запрет на привлечение иностранцев с патентами к работе курьерами и таксистами. Исключение - граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии. Указ губернатора пока не вступил в законную силу. Голованова отметила, в Санкт-Петербурге в этой сфере занято значительно меньше иностранцев, чем в Москве.