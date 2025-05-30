Небензя: Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется

Выступая на заседании Совета безопасности ООН, дипломат указал, что своих целей Москва способна достичь «как мирным, так и военным путём».

«ВС РФ способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», – заключил Небензя.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили в ДНР населённые пункты Гнатовка и Шевченко Первое, сообщает «Свободная пресса».