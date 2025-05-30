Небензя: Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется

Продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине Россия готова «столько, сколько потребуется». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

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Выступая на заседании Совета безопасности ООН, дипломат указал, что своих целей Москва способна достичь «как мирным, так и военным путём».

«ВС РФ способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», – заключил Небензя.

Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили в ДНР населённые пункты Гнатовка и Шевченко Первое, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСовбез ООНВасилий Небензя

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