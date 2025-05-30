Небензя: Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется
Продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине Россия готова «столько, сколько потребуется». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совета безопасности ООН, дипломат указал, что своих целей Москва способна достичь «как мирным, так и военным путём».
«ВС РФ способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется», – заключил Небензя.
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска освободили в ДНР населённые пункты Гнатовка и Шевченко Первое, сообщает «Свободная пресса».
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