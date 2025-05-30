В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда Ray-Ban
30 мая 202518:00
Заявка на регистрацию бренда Ray-Ban поступила в Роспатент. Согласно данным ведомства, её направила выпускающая очки итальянская компания Luxottica.
Под брендом Ray-Ban выпускаются всемирно известные солнцезащитные очки. Новая заявка на товарный знак связана также с линзами, 3D-очками схожими продуктами.
Известно, что у Luxottica в РФ уже зарегистрированы два схожих товарных знака. Изобразительный действует до 2027 года, а словесный - до 2035 года.
Ранее в России товарные знаки зарегистрировали компании Christian Dior и Rolex, сообщает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru