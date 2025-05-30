Демограф Алексей Ракша стал тысячным иноагентом в России
Министерство юстиции РФ в очередной раз объявило о расширении списка иноагентов. В частности, данный статус получил независимый демограф Алексей Ракша.
В ведомстве указали, что эксперт принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной организации, а также фейков о действиях и решениях российских властей. По данным Telegram-канала «Контекст», Ракша стал тысячным иноагентом в России.
Также в список иноагентов попали писатель Алексей (Алекс) Экслер, фотограф Евгений Фельдман, журналист Григорий Охотин, правозащитники Александр Черкасов и Александра Поливанова.
Кроме того, данный статус получил проект «Москва против мобилизации», а общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр» было исключено из реестра в связи с ликвидацией.
Ранее в Минюсте РФ заявили, что не видят оснований для признания иноагентами шоумена и телеведущего Ивана Урганта и народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru