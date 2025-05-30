Демограф Алексей Ракша стал тысячным иноагентом в России

В ведомстве указали, что эксперт принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательной организации, а также фейков о действиях и решениях российских властей. По данным Telegram-канала «Контекст», Ракша стал тысячным иноагентом в России.

Также в список иноагентов попали писатель Алексей (Алекс) Экслер, фотограф Евгений Фельдман, журналист Григорий Охотин, правозащитники Александр Черкасов и Александра Поливанова.

Кроме того, данный статус получил проект «Москва против мобилизации», а общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр» было исключено из реестра в связи с ликвидацией.

Ранее в Минюсте РФ заявили, что не видят оснований для признания иноагентами шоумена и телеведущего Ивана Урганта и народной артистки СССР Аллы Пугачевой, сообщает Ura.ru.

