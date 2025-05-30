Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»

Небензя: РФ готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня После массового отравления на теплоходе «Михаил Булгаков» следователи возбудили еще одно уголовное дело Умер легендарный советский разведчик Геннадий Юшкевич Франция вводит запрет на курение в общественных местах В Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову