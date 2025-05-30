Карен Хачанов вылетел с «Ролан Гаррос — 2025»
Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 24-е место в рейтинге ATP, не смог выйти в четвёртый тур Открытого чемпионата Франции по теннису 2025 («Ролан Гаррос»).
В матче третьего круга россиянин встречался с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом. В упорном пятисетовом противостоянии, которое продлилось более четырёх часов, представитель США оказался сильнее - 2:3 (3:6, 6:3, 6:7, 6:3. 3:6).
Следующим соперником Пола станет австралиец Алексей Попырин, который обыграл португальца Нуну Боржеша.
Ранее российский теннисист Дмитрий Медведев проиграл в первом же матче Открытого чемпионата Франции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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