Лукашенко: Стороны на Украине уже начинают договариваться

Военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики поделился инсайдерской информацией, выступая с посланием народу и Национальному собранию.

Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию

По словам Лукашенко, командиры рот, взводов и батальонов «не хотят воевать». В связи с этим следует как можно скорее приступить к мирным переговорам, подчеркнул политик.

Ранее президент Белоруссии предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права на перемещение украинских и российских войск.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:РоссияУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

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