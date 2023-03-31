Лукашенко: Стороны на Украине уже начинают договариваться
31 марта 202312:03
Военные по обе стороны фронта на Украине «начинают договариваться», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава республики поделился инсайдерской информацией, выступая с посланием народу и Национальному собранию.
По словам Лукашенко, командиры рот, взводов и батальонов «не хотят воевать». В связи с этим следует как можно скорее приступить к мирным переговорам, подчеркнул политик.
Ранее президент Белоруссии предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права на перемещение украинских и российских войск.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru