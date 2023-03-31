Лукашенко: Стороны на Украине уже начинают договариваться

По словам Лукашенко, командиры рот, взводов и батальонов «не хотят воевать». В связи с этим следует как можно скорее приступить к мирным переговорам, подчеркнул политик.

Ранее президент Белоруссии предложил прекратить боевые действия на Украине и объявить перемирие без права на перемещение украинских и российских войск.

