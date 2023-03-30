«Особенная роль»: Турция настаивает на переговорах по Украине вопреки давлению Запада

Анкара предлагает услуги посредника в конфликте на Украине, несмотря на давление Запада, который хочет затянуть конфликт, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что власти страны не позволят внешним силам «втянуть Турцию в войну против России». Также он отметил, что Анкара планирует играть роль посредника между Россией и Украиной.

«Давление на Турцию есть, Турция - единственная страна, которая контактирует и с Россией, и с Украиной. Есть международные нормы, договоренности, исходя из которых, Турция старается держать себя в нейтральной позиции, активной, но нейтральной. Турция считает, что только путем переговоров можно решить эту проблему. В СМИ, близких к президенту страны, идут обсуждения о том, что Запад пытается затянуть этот конфликт. С приближением выборов будет еще больше давления извне, чтобы оказать влияние на итоги», - сказал политолог.