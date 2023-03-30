«Особенная роль»: Турция настаивает на переговорах по Украине вопреки давлению Запада
Турецкий политолог Исмаил Тогрул заявил НСН, что Запад в попытках затянуть конфликт оказывает давление на Турцию, которая контактирует и с Россией, и с Украиной.
Анкара предлагает услуги посредника в конфликте на Украине, несмотря на давление Запада, который хочет затянуть конфликт, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что власти страны не позволят внешним силам «втянуть Турцию в войну против России». Также он отметил, что Анкара планирует играть роль посредника между Россией и Украиной.
«Давление на Турцию есть, Турция - единственная страна, которая контактирует и с Россией, и с Украиной. Есть международные нормы, договоренности, исходя из которых, Турция старается держать себя в нейтральной позиции, активной, но нейтральной. Турция считает, что только путем переговоров можно решить эту проблему. В СМИ, близких к президенту страны, идут обсуждения о том, что Запад пытается затянуть этот конфликт. С приближением выборов будет еще больше давления извне, чтобы оказать влияние на итоги», - сказал политолог.
Собеседник НСН также подчеркнул, что решить конфликт без участия Турции не получится. Анкара предлагает свою помощь и территорию для организации переговоров, ожидая шагов со стороны Москвы и Киева.
«Для Турции конфликт в черноморском регионе был невыгоден всегда. Поэтому нам важно, чтобы конфликт закончился, чтобы начались переговоры, чтобы другие военные актеры ушли из этого региона. Любое нагнетание нам не нужно. Турция предлагает свою территорию для мирных переговоров, есть и опыт, и возможности. Любой конфликт в черноморском регионе, не учитывая интересы Турции, разрешить практически невозможно. Роль Турции в этом будет особенная», - заключил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находится в контакте с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
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