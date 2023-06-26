Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле
Официальные переговоры по украинскому вопросу начнутся в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.
По данным СМИ, накануне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры. Роль России в предстоящих переговорах не уточняется.
Ранее зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться в апреле 2023 года, однако препятствием для этого стало вмешательство Запада.
Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин ранее демонстрировал документы по урегулированию, которые вырабатывались в марте 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Но, по словам политика, Украине «не дали» урегулировать ситуацию и «особо никто не спрашивал» Киев, несмотря на то, что это решение могло бы сделать мир более безопасным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru