Немецкий канал ARD утверждает, что переговоры по Украине начнутся в июле

Официальные переговоры по украинскому вопросу начнутся в июле, утверждает немецкий телеканал ARD.

По данным СМИ, накануне в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, темой которой и стали июльские переговоры. Роль России в предстоящих переговорах не уточняется.

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Ранее зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что конфликт на Украине должен был завершиться в апреле 2023 года, однако препятствием для этого стало вмешательство Запада.

Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин ранее демонстрировал документы по урегулированию, которые вырабатывались в марте 2022 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Но, по словам политика, Украине «не дали» урегулировать ситуацию и «особо никто не спрашивал» Киев, несмотря на то, что это решение могло бы сделать мир более безопасным.

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ФОТО: РИА Новости
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