Беглый политолог Болкунец: Лукашенко не пустит ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН заверил, что президенту Белоруссии не нужна неподконтрольная военная сила в стране, поэтому приезд ЧВК «Вагнер» еще под вопросом.
Беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с НСН усомнился в желании Александра Лукашенко видеть Евгения Пригожина в Белоруссии, а также призвал не вычеркивать главного ньюсмейкера последних дней из политической игры.
«Лукашенко сам был чрезвычайно напуган этой ситуацией, потому что понимает, что в случае каких-то эксцессов в России его пребывание на «троне» продлится несколько часов. Вторая причина - полагаю, что Лукашенко имеет давние контакты с Пригожиным. Еще допускаю, что он привлечен Кремлем как сторона-медиатор, и для Пригожина выбрали место «ссылки» - Беларусь. Еще в прошлые века российский царь отправлял мятежников в Сибирь, сейчас можно сказать, что Пригожина отправляют в ссылку в Беларусь. Что он там будет делать - пока не очень понятно, это может быть компромиссом», - сказал Болкунец.
Собеседник усомнился в том, что Пригожин в конечном счете окажется в Белоруссии, и напомнил, что в распоряжении Лукашенко есть своя частная военная компания.
«У Лукашенко есть своя наемническая армия, которой занимается его ближайший соратник. Но Лукашенко не очень будет рад принимать армию, которая ему неподотчетна. А Пригожин, как мы видим, человек с характером, и при первом обострении отношений может возникнуть мятеж.Поэтому он не очень-то сильно будет желать, чтобы какая-то наемническая армия была в Беларуси. И я сильно сомневаюсь, что Лукашенко пустит «Вагнер» в страну. Пока подтверждения этому нет, история наигранная. Инцидент не закончен, и это может иметь определенные последствия», - добавил политолог.
Запланированные на март будущего года выборы президента России могут стать плацдармом для многих политиков, отметил он.
«Учитывая, что Россия вступает в сложный период предвыборного цикла, предполагаю, что Лукашенко и какие-то иные лица могут воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы повлиять на президентские выборы, которые будут в марте 2024 года в России. Поэтому я бы не стал списывать Пригожина из этой политической игры», - подытожил Болкунец.
Ранее белорусский военный аналитик Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Евгений Пригожин по поручению Лукашенко продолжит свою деятельность в Африке.
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