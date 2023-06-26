Косачев: Конфликт с Украиной должен был завершиться в апреле 2023 года
Конфликт на Украине должен был завершиться в апреле 2023 года, однако препятствием для этого стало вмешательство Запада. Об этом заявил зампред Совета Федерации РФ Константин Косачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин ранее демонстрировал документы по урегулированию, которые вырабатывались в марте 2022 года.
«Мы все могли убедиться в том, что это были документы высочайшей степени готовности, а это значит, что там плюс-минус в апреле конфликт мог в какой-то стадии быть завершён. И мы понимаем все прекрасно, сколько бы при этом было сохранено человеческих жизней, сколько объектов материальной инфраструктуры. Мы все понимаем, что сейчас бы мир был значительно более стабильным и значительно более безопасным», — указал Косачев.
По словам политика, Украине «не дали» урегулировать ситуацию и «особо никто не спрашивал» Киев. Косачев пояснил, что на Западе решили разрушить Россию экономически и добиться военного поражения Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru