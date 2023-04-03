Неизвестные заперли монахов в Киево-Печерской лавре

Монахи оказались заперты в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Информацию об этом распространил в сети Союз православных журналистов.

Кто точно запер иноков до конца не ясно. Есть данные, что это сделали некие люди, которые работают в национальном заповеднике. О причинах не говорится.

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Как уточняется в сообщении, одному из запертых пожилых священников, который не может передвигаться самостоятельно, потребовалась помощь врачей. После этого двери в запертый 34 корпус открыли и пропустили туда врачей.

Ранее суд в Киеве назначил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви митрополиту Павлу с одновременным запретом общаться с верующими, отмечает НСН.

Минкультуры Украины предписало монахам УПЦ покинуть лавру до 29 марта. Однако они отказались это сделать, и заявили о неправомерности такого требования.

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ФОТО: РИА Новости
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