Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими

Накануне стало известно, что у священнослужителя дома начались обыски. По словам митрополита, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды.

Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.



Ранее митрополит Павел пригрозил Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».

