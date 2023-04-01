Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими
Суд в Киеве назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца с запретом общаться с верующими, сообщает Союз православных журналистов.
Накануне стало известно, что у священнослужителя дома начались обыски. По словам митрополита, его подозревают в сотрудничестве с Россией и разжигании религиозной вражды.
Кроме того, Павлу пояснили, что он якобы «проклинал» президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее митрополит Павел пригрозил Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».
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- Митрополиту Павлу назначали домашний арест на два месяца и запретили общаться с верующими
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru