Глумившийся над певчей Киево-Печерской лавры госпитализирован без признаков жизни
Одного из танцевавших вокруг стоявшей на коленях певчей Киево-Печерской лавры госпитализировали. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Мужчина после госпитализации не подавал признаков жизни. В УПЦ пожелали танцору выздоровления.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры резко обострилась после решения Минкультуры Украины разорвать в одностороннем порядке договор аренды монастыря. Настоятеля обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла отправили под домашний арест.
Мечты президента Украины Владимира Зеленского о единой и зависимой церкви может разбить только российская армия, заявил «Радиоточке НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru