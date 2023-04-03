Глумившийся над певчей Киево-Печерской лавры госпитализирован без признаков жизни

Одного из танцевавших вокруг стоявшей на коленях певчей Киево-Печерской лавры госпитализировали. Об этом сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Певчая Киево-Печерской лавры опровергла сообщения о своем задержании

Мужчина после госпитализации не подавал признаков жизни. В УПЦ пожелали танцору выздоровления.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры резко обострилась после решения Минкультуры Украины разорвать в одностороннем порядке договор аренды монастыря. Настоятеля обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла отправили под домашний арест.

Мечты президента Украины Владимира Зеленского о единой и зависимой церкви может разбить только российская армия, заявил «Радиоточке НСН» экс-дипломат Ростислав Ищенко.

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ФОТО: РИА Новости
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