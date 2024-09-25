Небензя: Зеленский пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте
Украинский президент Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с «протянутой рукой», сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя.
По его словам, глава государства пытается убедить западные страны поднять ставки в конфликте с Москвой и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой.
При этом Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru