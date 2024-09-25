По его словам, глава государства пытается убедить западные страны поднять ставки в конфликте с Москвой и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой.

При этом Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

