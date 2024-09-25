Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН высказался против переговоров с Москвой для решения конфликта.
По его словам, «нужны действия», а не переговоры. «Россию можно только принудить к миру», — заявил глава государства. Зеленский при этом не уточнил, какие действия он имел в виду.
Президент раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Глава государства также призвал «подготовить второй саммит мира» на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться.
Ранее Зеленский заявил, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru