Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией

По его словам, «нужны действия», а не переговоры. «Россию можно только принудить к миру», — заявил глава государства. Зеленский при этом не уточнил, какие действия он имел в виду.

Президент раскритиковал тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Глава государства также призвал «подготовить второй саммит мира» на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией, однако не уточнил, что на нем будет обсуждаться.

Ранее Зеленский заявил, что его «план победы» не предусматривает российско-украинские переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

