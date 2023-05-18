Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз с Украины

Россия оставляет за собой право на нейтрализацию любых угроз с Украины. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ в организации Василий Небензя.

Российские ВС нанесли удары по крупным складам иностранного оружия на Украине

Дипломат обратил внимание на нарастающие объемы военных поставок Киеву. Страны Запада использует Украину в собственных интересах, констатировал он.

«Не отказываются они от собственных целей и сейчас, несмотря на беспрецедентный уровень своей вовлеченности в конфликт», - заявил постпред РФ.

Американский военный эксперт Эндрю Мэтрик назвал концентрацию западной бронетехники на фронте главным признаком начала контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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