Российские ВС нанесли удары по крупным складам иностранного оружия на Украине
Российские силы нанесли групповые удары по крупным складам иностранного оружия и техники, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в результате ударов были уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, также пресечено выдвижение резервов в районы боевых действий.
Накануне в Одесской области промышленный объект был поражен ракетным ударом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Авторы отмечают, что в промзонах ВСУ часто прячут военную технику и боеприпасы. 16 мая ВС РФ также нанесли с помощью высокоточного оружия массированный удар по военным объектам в Киеве.
Чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что Россия расширила географию нанесения ударов, чтобы на фоне проблем со снабжением Украины продвинуться на запад.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru