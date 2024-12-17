Небензя заявил, что Киев хочет вернуть из плена боевиков нацбатов и наёмников
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза международной организации заявил, что простые украинцы не нужны Украине, Киев не собирается возвращать их на родину.
«Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников», – заявил дипломат. Он указал, что украинским властям предлагали обменять 600 пленных ВСУ, военнослужащих обычных бригад и батальонов. Однако это предложение было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским «в присущей ему хамской манере».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии рассматривают санкции против РФ и КНДР из-за «военного сотрудничества»
- СМИ: Убийство генерала Кириллова могли организовать спецслужбы Украины
- Брокер допустил, что аренда квартир в России подорожает в 2025 году на 50%
- СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК
- Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о военной технике РФ в Крыму
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
- «Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru