«Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников», – заявил дипломат. Он указал, что украинским властям предлагали обменять 600 пленных ВСУ, военнослужащих обычных бригад и батальонов. Однако это предложение было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским «в присущей ему хамской манере».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

