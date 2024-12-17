Небензя заявил, что Киев хочет вернуть из плена боевиков нацбатов и наёмников

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза международной организации заявил, что простые украинцы не нужны Украине, Киев не собирается возвращать их на родину.

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«Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наёмников», – заявил дипломат. Он указал, что украинским властям предлагали обменять 600 пленных ВСУ, военнослужащих обычных бригад и батальонов. Однако это предложение было отвергнуто президентом Украины Владимиром Зеленским «в присущей ему хамской манере».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаСовбез ООНВасилий Небензя

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