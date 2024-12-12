Москалькова сообщила о договоренности с Украиной по посылкам для пленных
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о договоренности с украинским омбудсменом провести в декабре обмен посылками и письмами для военнопленных, сообщает РИА Новости.
Москалькова рассказала, что к Новому году планируется передать военнопленным письма, детские рисунки и вещи.
Обмен состоится на российско-белорусской границе или в другом согласованном месте.
Она также отметила, что вопросы обмена военнопленными напрямую обсуждаются военными ведомствами двух стран, но переговоры по этой теме идут сложно, передает «Радиоточка НСН».
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