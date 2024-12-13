Орбан: Украина отказалась от масштабного обмена пленными с РФ на Рождество

Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев

На Украине после взрывов начались отключения энергии

Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области

С 1 января на поездах можно будет перевозить собак без выкупа всех мест в купе

В Госдуму внесли доработанный проект о наказании за сталкинг