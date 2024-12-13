Орбан: Украина отказалась от масштабного обмена пленными с РФ на Рождество

Масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

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«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — предположил венгерский лидер.

По его словам, если обмен всё же состоится, это может осчастливить сотни или тысячи людей.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил президенту РФ Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
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