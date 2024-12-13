Орбан: Украина отказалась от масштабного обмена пленными с РФ на Рождество
Масштабный рождественский обмен пленными между Россией и Украиной сорвался по вине Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.
«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется», — предположил венгерский лидер.
По его словам, если обмен всё же состоится, это может осчастливить сотни или тысячи людей.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан предложил президенту РФ Владимиру Путину обмен пленными и прекращение огня на Рождество, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В боязни онкологических заболеваний признались 61% россиян
- Голикова: Почти 100 млн россиян прошли диспансеризацию в 2024 году
- Орбан: Украина отказалась от масштабного обмена пленными с РФ на Рождество
- Командующим группировкой «Восток» назначен генерал-лейтенант Иванаев
- СМИ: После разрешения экспорта бензина из России не ушло ни одной партии
- СК сообщил о задержании главы Минздрава Владимирской области
- ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины
- На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков
- Болгария не будет усложнять выдачу виз для россиян из-за присоединения к Шенгену
- ЕС может рассмотреть вопрос о создании армии дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru