Небензя: Россия каждый месяц в СБ ООН поднимала тему поставок оружия ВСУ

Россия каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что Запад накачивает Киев оружием, что влияет на процесс урегулирования конфликта.

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Москва считает актуальной опасность распространения в мире западного оружия, которое поставляется Украине. Такую оценку ранее озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что некоторые вооружения, переданные Украине, уже обнаруживаются у границ еврейского государства. В связи с этим Песков указал, что российская сторона уже предупреждала, что, например, вооружение с Украины приобретают преступные группировки в странах Европы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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