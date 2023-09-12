Небензя: Россия каждый месяц в СБ ООН поднимала тему поставок оружия ВСУ
Россия каждый месяц предлагает Совбезу ООН рассматривать тему воздействия поставок иностранного вооружения Киеву, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Он отметил, что Запад накачивает Киев оружием, что влияет на процесс урегулирования конфликта.
Москва считает актуальной опасность распространения в мире западного оружия, которое поставляется Украине. Такую оценку ранее озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что некоторые вооружения, переданные Украине, уже обнаруживаются у границ еврейского государства. В связи с этим Песков указал, что российская сторона уже предупреждала, что, например, вооружение с Украины приобретают преступные группировки в странах Европы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памятник Александру Невскому с цитатой из SHAMAN появился в Липецке
- СМИ: Пассажир севшего в поле под Новосибирском Airbus отправил прощальное СМС
- МИД ФРГ призвал партнеров создать над Украиной оборонительный зонт из ПВО
- «Горят синим пламенем»: Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине
- Экс-советник Кучмы: На передовой участились случаи дезертирства бойцов ВСУ
- Комитет палаты представителей США открыл расследование по Байдену
- Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
- СМИ: Жертвами наводнения в Ливии стали шесть тысяч человек
- Небензя: Россия каждый месяц в СБ ООН поднимала тему поставок оружия ВСУ
- Замглаве Минздрава РФ Олегу Салагаю отказали во въезде в Данию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru