Шаман и Мизулина «подрались» в Minecraft
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (певец Шаман) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «подрались» во время стрима в компьютерной игре «Minecraft», посвященного Дню Победы. Стрим они провели на «Twitch».
Накануне их персонажи встретились в виртуальной локации «Аллея героев». Они столкнулись друг с другом и начали размахивать руками.
«Даже знаю, какие будут заголовки», - пошутил в эфире Шаман.
Праздничный концерт музыканта в «Minecraft» состоялся 8 мая. Он был посвящен 80-летию Победы.
До этого Мизулина обещала, что на стриме зрителей будет ждать виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной Войны. Она также говорила, что некоторые участники виртуального события получат подарки в виде специальных скинов и знаков отличия, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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