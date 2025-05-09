Шаман и Мизулина «подрались» в Minecraft

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (певец Шаман) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина «подрались» во время стрима в компьютерной игре «Minecraft», посвященного Дню Победы. Стрим они провели на «Twitch».

Накануне их персонажи встретились в виртуальной локации «Аллея героев». Они столкнулись друг с другом и начали размахивать руками.