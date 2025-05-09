Посол: В РФ увековечат подвиг солдат из КНДР в Курской области
В России увековечат подвиг северокорейских солдат по освобождению Курской области и создадут памятники в городах и селах данного региона. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору.
Дипломат напомнил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценил «самоотверженность и боеспособность» северокорейских военных и выразил глубокую благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и народу республики. Мацегора также подчеркнул, что операция в Курской области стала доказательством всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном.
В конце апреля депутата Госдумы РФ Сергей Миронов призвал увековечить память северокорейских военнослужащих, которые принимали участие в освобождении Курской области от подразделений ВСУ.
9 мая после парада на Красной площади Владимир Путин лично поприветствовал военных командиров из КНДР и поблагодарил за участие в боевых действиях в Курской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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