В России увековечат подвиг северокорейских солдат по освобождению Курской области и создадут памятники в городах и селах данного региона. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР со ссылкой на посла РФ в Северной Корее Александра Мацегору.

Дипломат напомнил, что российский лидер Владимир Путин высоко оценил «самоотверженность и боеспособность» северокорейских военных и выразил глубокую благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и народу республики. Мацегора также подчеркнул, что операция в Курской области стала доказательством всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Москвой и Пхеньяном.