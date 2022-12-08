«Не устроила партизанщина»: Стрелков объяснил свое возвращение со спецоперации
Игорь Стрелков в эфире НСН отметил, что его пребывание в зоне спецоперации было незаконным и могло «закончиться плохо».
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН рассказал, что с самого начала своего прибытия в зону спецоперации подразделения армии ДНР не выполнили обязательства и не зачислили его в вооруженные силы, в связи с чем его пребывание там было незаконным.
Ранее Игорь Стрелков вернулся в Москву и рассказал в своем Telegram-канале, что его «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной. В беседе с НСН Стрелков пояснил, что из-за бюрократических моментов его пребывание в зоне спецоперации стало невозможным.
«Пришлось вернуться в Москву, потому что подразделения армии ДНР, с которыми у меня была договоренность, что я буду проходить у них службу, не выполнили ключевое обязательство. Они не зачислили меня официально в вооруженные силы ДНР. Через полтора месяца после того, как я приступил к выполнению своих обязанностей, я выяснил, что мое пребывание на фронте является незаконным. Я не числился ни в одной воинской части, а это означает, что я фактически незаконно ношу оружие и незаконно нахожусь в зоне проведения спецоперации. Такая партизанщина меня в не устраивала, поскольку она могла закончиться для меня плохо даже с юридической точки зрения. Никто не нес бы ответственности перед моей семьей за возможную смерть или увечья», - сказал Стрелков.
Также экс-министр обороны ДНР прокомментировал российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и отметил, что они не принесут никаких результатов с военной точки зрения. Кроме того, он в очередной раз указал, что единственная стратегия, которая способна решить исход боевых действий в пользу России – это принуждение Украины к капитуляции.
«То, что нужно наносить удары по железнодорожным узлам, тоннелям, мостам и основным узловым развязкам на Украине, я говорил с первых недель спецоперации. Тем не менее, это не делается. Возможно потому что у России, кроме ядерного оружия, нет достаточно точного вооружения, способного выполнить эти задачи. Наша авиация не способна доставить и успешно сбросить над ключевыми транспортными развязками обычные ФАБы. Мы оказались не готовы к этим боевым действиям. Если стратегия ударов по объектам энергоинфраструктуры Украины является основной, то она не даст ничего. Единственная стратегия, которая способна решить исход боевых действий в пользу России, остается неизменной – это разгром основных вооруженных сил Украины, их окружения, с последующим занятием основных военно-политических центров. А также принуждение Украины к капитуляции», - резюмировал Стрелков.
Так, еще 18 октября Игорь Стрелков подтвердил в своем Telegram-канале, что «находится в армии» с 14 октября. Запись, опубликованная от его имени, появилась спустя несколько дней молчания. Тогда же главное управление разведки Минобороны Украины предложило $100 тысяч за передачу Стрелкова в украинский плен, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». А СБУ и Генпрокуратура Украины возбудили против него несколько уголовных дел.
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