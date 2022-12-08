«Не устроила партизанщина»: Стрелков объяснил свое возвращение со спецоперации

Ранее Игорь Стрелков вернулся в Москву и рассказал в своем Telegram-канале, что его «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной. В беседе с НСН Стрелков пояснил, что из-за бюрократических моментов его пребывание в зоне спецоперации стало невозможным.

«Пришлось вернуться в Москву, потому что подразделения армии ДНР, с которыми у меня была договоренность, что я буду проходить у них службу, не выполнили ключевое обязательство. Они не зачислили меня официально в вооруженные силы ДНР. Через полтора месяца после того, как я приступил к выполнению своих обязанностей, я выяснил, что мое пребывание на фронте является незаконным. Я не числился ни в одной воинской части, а это означает, что я фактически незаконно ношу оружие и незаконно нахожусь в зоне проведения спецоперации. Такая партизанщина меня в не устраивала, поскольку она могла закончиться для меня плохо даже с юридической точки зрения. Никто не нес бы ответственности перед моей семьей за возможную смерть или увечья», - сказал Стрелков.

Также экс-министр обороны ДНР прокомментировал российские удары по энергетической инфраструктуре Украины и отметил, что они не принесут никаких результатов с военной точки зрения. Кроме того, он в очередной раз указал, что единственная стратегия, которая способна решить исход боевых действий в пользу России – это принуждение Украины к капитуляции.