Пентагон: поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ
Поставки американских истребителей F-16 украинской армии не привязаны к предстоящему контрнаступлению ВСУ, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.
Он уточнил, что поставки относятся к «долгосрочным договоренностям». По его словам, Вашингтон рассчитывает на начало обучения украинских пилотов в ближайшие недели.
«Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», - сказал Райдер.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал F-16 необходимыми для победы Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru