Пентагон: поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ

Он уточнил, что поставки относятся к «долгосрочным договоренностям». По его словам, Вашингтон рассчитывает на начало обучения украинских пилотов в ближайшие недели.

«Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», - сказал Райдер.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал F-16 необходимыми для победы Украины, передает «Радиоточка НСН».

