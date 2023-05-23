Пентагон: поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ

Поставки американских истребителей F-16 украинской армии не привязаны к предстоящему контрнаступлению ВСУ, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

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Он уточнил, что поставки относятся к «долгосрочным договоренностям». По его словам, Вашингтон рассчитывает на начало обучения украинских пилотов в ближайшие недели.

«Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», - сказал Райдер.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал F-16 необходимыми для победы Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:УкраинаИстребителиСШАПентагон

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